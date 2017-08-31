Переселенцам в Мариуполе помогут продуктами питания и предметами гигиены. Новости

Переселенцам в Мариуполе помогут продуктами питания и предметами гигиены

31.08.17 10:59dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Переселенцам помогут продуктами питания и предметами гигиены. Об этом сообщает благотворительный фонд «Каритас Мариуполь».

«Начинается прием документов на помощь (продукты питания, гигиена) от "Каритас Мариуполь". Документы принимаются только у тех, кто никогда раньше не получал помощь в фонде», – говорится в сообщении.

Помощь могут получить только временно перемещенные лица, относящиеся к одной из категорий:

  • инвалиды 1-2 группы,
  • одинокие матери,
  • беременные и кормящие матери (дети до 2 лет),
  • многодетные семьи,
  • одинокие пенсионеры с минимальной пенсией.

Регистрация проходит у администратора по 7 сентября.

Детальная информация по телефонам: +38067-623-5221; +38050-480-7338, администратор, +38096-586-0102; +38050-929-7278, специалист проекта. 

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