Дети из Луганской области отдохнули в Хорватии. Новости

Дети из Станично-Луганского района (Луганская обл.) в течение 10 дней отдохнули в Республике Хорватия на берегу Адриатического моря. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

С 17 по 27 августа 22 ребенка из Станицы Луганской, сел Макарово, Ольховое и Валуйское отдохнули в живописном поселке Савудрия, который расположен на берегу Адриатического моря в Хорватии.

Дети провели незабываемое время на Адриатическом побережье. Они посетили достопримечательности Хорватии, ознакомились с местной культурой и обычаями, а также представили свои таланты в украинских песнях и танцах.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, поездка стала возможной благодаря проекту, реализованному «Caritas Ukraine», Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, при поддержке Акции «Папа для Украины» и с помощью благотворительного фонда «Милосердие-Луганск».

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