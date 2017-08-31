Франция не позволит, чтобы Путину что-либо сошло с рук, – Макрон об Украине. Новости

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у него серьезные разногласия с президентом России Владимиром Путиным по Украине. Об этом Макрон сказал в интервью французскому еженедельнику Le Point, передает «Левый берег» со ссылкой на Reuters.

«Я говорю со всеми. Очень прямо и очень откровенно... По Украине у нас большие разногласия с Владимиром Путиным. Я принимаю это к сведению. Франция не позволит, чтобы ему что-либо сошло с рук», – сказал Макрон.

Напомним, президент Франции является одним из участников «нормандской четверки».