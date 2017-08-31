Стартовали новые переговоры ТКГ по Донбассу. Новости

Участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе начали переговоры в режиме видеоконференции. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

«Началась видеоконференция Трехсторонней контактной группы с приглашением представителей ОРДЛО», – написала Олифер.

Ранее Дарка Олифер сообщила, что проведение видеоконференции инициировала украинская сторона.

«Скайп-встреча ТКГ необходима в связи с тем, что со стороны ОРДЛО не соблюдается режим прекращения огня, а также с целью призвать представителей ОРДЛО обеспечить беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Донбасса, включая украинско-российскую границу», – проинформировала Олифер.