В «ДНР» похвастались урожаем зерновых (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном украинским властям Енакиево завершилась жатва: собрали ранние зерновые и зернобобовые культуры. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

С площади 2,5 тыс. га намолочено 5,28 тыс. тонн зерна, что на 2% больше по сравнению с предыдущим годом и на 14% больше от ожидаемого валового объема. Для сбора урожая аграрии использовали 15 комбайнов.

Аграрии собрали:

озимую пшеницу – 3444 т (урожайность 26,3 ц/га);

озимый ячмень – 17 т (урожайность 18,9 ц/га);

яровой ячмень – 1630 т (урожайность 15,9 ц/га);

овес – 23,2 т (урожайность 5,8 ц/га);

горох – 20 т (урожайность 10,5 ц/га).

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория

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