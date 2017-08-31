В «ДНР» похвастались урожаем зерновых (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном украинским властям Енакиево завершилась жатва: собрали ранние зерновые и зернобобовые культуры. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.
С площади 2,5 тыс. га намолочено 5,28 тыс. тонн зерна, что на 2% больше по сравнению с предыдущим годом и на 14% больше от ожидаемого валового объема. Для сбора урожая аграрии использовали 15 комбайнов.
Аграрии собрали:
- озимую пшеницу – 3444 т (урожайность 26,3 ц/га);
- озимый ячмень – 17 т (урожайность 18,9 ц/га);
- яровой ячмень – 1630 т (урожайность 15,9 ц/га);
- овес – 23,2 т (урожайность 5,8 ц/га);
- горох – 20 т (урожайность 10,5 ц/га).
*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория
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