В Бахмуте создадут уникальный музей. Новости

В Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) собираются создать уникальный музей индустриализации. Основная цель проекта – создание образцового инфраструктурного объекта, который поможет развитию города и региона.

По словам директора Национального музея имени Тараса Шевченко Дмитрия Стуса, это будет не обычный музей, а современный центр, включающий как художественные, исторические, так и учебные проекты. «Такого проекта нет ни в Украине, ни в постсоветских странах. Мы должны создать такое пространство, такой центр, который вмещал бы в себя и культурные проекты, и художественные, и учебные, и исторические. Это должен быть не просто музей, которых сейчас большинство, а принципиально современный и интересный центр, где можно реализовать самые удивительные идеи», – подчеркнул Дмитрий Стус.

Как отмечается, проект имеет 3 этапа реализации: подготовительный, базовый и институциональный. В течение следующих 2-х лет будут реализованы первые 2 этапа.

На 3-м этапе планируется создание международного наблюдательного совета, проведение конкурса на архитектурно-дизайнерское решение современного музея, а также его строительство.

Источник: ТК «ДоТеБе»

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