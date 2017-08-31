Как жителей Горловки развлекают мотокроссом (Фото). Новости

Как жителей Горловки развлекают мотокроссом (Фото)

31.08.17 12:11dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео

В неподконтрольной Горловке прошел мотокросс. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

Вот что пишут пользователи:

  • Наталья: «Работы нет, а им бы развлечения»;
  • Андрей: «Это таким образом пытаются отвлечь от полной безысходности, царящей в городе».

Много и тех, кому мероприятие понравилось:

  • Сергей: «Много шума, пыли, рева моторов»;
  • Евгений: «Все видно хорошо, и пыль вся внизу, зрители хоть не наглотались – удобное место».

Читайте также:

Комментарии