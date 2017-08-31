Как жителей Горловки развлекают мотокроссом (Фото). Новости

В неподконтрольной Горловке прошел мотокросс. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

Вот что пишут пользователи:

Наталья: «Работы нет, а им бы развлечения»;

Андрей: «Это таким образом пытаются отвлечь от полной безысходности, царящей в городе».

Много и тех, кому мероприятие понравилось:

Сергей: «Много шума, пыли, рева моторов»;

Евгений: «Все видно хорошо, и пыль вся внизу, зрители хоть не наглотались – удобное место».

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