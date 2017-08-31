Как жителей Горловки развлекают мотокроссом (Фото). Новости

В неподконтрольной Горловке прошел мотокросс. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.
Вот что пишут пользователи:
- Наталья: «Работы нет, а им бы развлечения»;
- Андрей: «Это таким образом пытаются отвлечь от полной безысходности, царящей в городе».
Много и тех, кому мероприятие понравилось:
- Сергей: «Много шума, пыли, рева моторов»;
- Евгений: «Все видно хорошо, и пыль вся внизу, зрители хоть не наглотались – удобное место».
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