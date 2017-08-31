Формирования «ДНР» разместили позиции рядом со школой, – ОБСЕ. Новости

В неподконтрольном украинским властям Луково (Донецкая обл.) наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали огневые позиции пехоты в непосредственной близости от местной школы. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 29 августа.

«В Луково команда СММ видела 3–4 мужчин в форме военного типа, пребывавших в траншеях. В некоторых местах траншеи были накрыты древесиной и грунтом для укрытия. По оценке наблюдателей, это были огневые позиции пехоты, размещенные примерно в 100 м к северо-западу от сельской школы», – сказано в отчете.

В ОБСЕ также отметили, что офицер Вооруженных сил Российской Федерации из офиса СЦКК в неподконтрольном украинским властям пгт Бойковское (до переименования – Тельманово, Донецкая обл.) сказал наблюдателям, что им «следовало бы проинформировать» СЦКК перед выездом в Луково.