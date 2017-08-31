Жителей Дебальцево убеждают в необходимости подождать с восстановлением домов, – соцсети. Новости

Жители неподконтрольного Дебальцево постоянно обращаются к «властям» с просьбами помочь в восстановлении жилья, разрушенного в 2015 году. Наиболее остро проблема стоит с остеклением. Однако «власти» по-прежнему убеждают людей в необходимости подождать. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Сообщается, что на очередном приеме, который провел «мэр» города Игорь Маринков (на фото), большинство жителей просили восстановить их поврежденные дома и квартиры.

«Абсолютным лидером нынешнего приема, который провел и. о. главы городской администрации Игорь Маринков, стало восстановление жилья. При этом значительная часть обращений все так же была посвящена теме остекления», – говорится в сообщении.

Пользователи соцсетей отмечают, что Игорь Маринков «старался объяснить каждому человеку злободневность этой проблемы, и все так же убеждал в необходимости подождать».

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