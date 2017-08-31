У Гарбуза отчитались о готовности школ к учебному году. Новости

В Луганской области к новому учебному году подготовлены более 600 учреждений образования, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

По данным директора Департамента образования и науки Луганской ОВГА Юрия Cтецюка, подготовлены 266 дошкольных (которые посещают 15,6 тыс. детей), 298 общеобразовательных (52,3 тыс. детей), 22 профессионально-технических (5,9 тыс. студентов) и 23 высших (20,5 тыс. студентов) учебных заведения.

Для обеспечения стабильной работы в осенне-зимний период в 74 учреждениях установлены 40 счетчиков тепла, в 164 заведениях – 147 счетчиков воды, в 187 заведениях – 321 счетчик природного газа.

В Горской областной специальной школе-интернате проведен капитальный ремонт систем отопления спального и учебного корпусов стоимостью 2 900 тыс. грн. Капремонт КУ «Луганский областной лицей-интернат с усиленной военно-физической подготовкой "Кадетский корпус"» обошелся в 865,2 тыс. грн. Ремонт системы теплоснабжения и отопления в КУ «Рубежанский учебно – реабилитационный центр "Хрусталик"» стоил 63,9 тыс. грн. Ремонт кровли учебного корпуса КУ «Новоайдарская областная общеобразовательная санаторная школа-интернат» – 1 млн 401 тыс. грн.

Также проведены мероприятия по энергосбережению – утепление перекрытия чердаков и крыш зданий, утепление фасадов зданий – общей стоимостью 10 млн 376 тыс. грн.

В пресс-службе также отметили, что в настоящее время есть некоторые вопросы по готовности образовательных учреждений вблизи линии разграничения, но руководители районов заверили, что к началу отопительного сезона эти проблемы будут решены.

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