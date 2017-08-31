«Заря» открыла продажу билетов на домашние матчи в Лиге Европы. Новости

Поступили в продажу билеты на матчи ФК «Заря» (Луганск) в рамках группового этапа Лиги Европы сезона 2017/2018 годов, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Болельщикам предлагается приобрести комплект билетов на все три домашних поединка «черно-белых». А именно: на игры с «Эстерсундом», «Гертой» и «Атлетиком». В этом случае болельщики получат скидку в размере 25%.

С 4-го сентября в продажу поступят билеты непосредственно на первую игру против «Эстерсунда», плюс продолжится продажа пакетов. На второй и третий поединки купить билеты можно будет после 14-го сентября.