В Мариуполе открыли вуз-переселенец из Донецка (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) сегодня, 31 августа, состоялось торжественное открытие еще одного вуза-переселенца – Донецкого государственного университета управления.

В ремонтные работы, приобретение техники и мебели Фонд развития Мариуполя, Мариупольский горсовет и Группа «Метинвест» вложили более 20 млн грн. В новом корпусе ДонГУУ – 34 аудитории и 6 лекционных залов, современная мебель и коммуникации, что позволяет разместить 580 студентов дневной и заочной форм обучения – жителей Мариуполя, региона и переселенцев.

«Самое главное, что сегодня появилась возможность выбора у наших детей в пользу Мариуполя. Теперь за этим выбором они не едут в Харьков или в Одессу – они выбирают Мариуполь, мы дарим возможность выбора профессии здесь. Сегодня наши вузы – это тот инструмент, то плечо, которое в будущем поможет поднять экономику города и страны», – отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Источник: mrpl.city