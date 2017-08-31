Луганщина на втором месте по урожайности ранних зерновых. Новости

Аграрии Луганской области собрали 1 млн 126 тыс. тонн ранних зерновых культур. Об этом сообщила заместитель директора – начальник управления экономического анализа, продовольствия и аграрного рынка Департамента агропромышленного комплекса Луганской областной государственной администрации Любовь Бескоровайная.

По ее словам, в связи с прохладной погодой в мае и первой половине июня, жатва в этом году начались почти на две недели позже, чем в 2016 году, а именно – 14 июля. Однако, это не помешало Луганщине выйти на второе место среди 8 областей востока Украины по урожайности ранних зерновых культур.

Так, лидерами по урожайности ранних зерновых стали: Марковский район – 46,6 ц/га, Новоайдарский район – 44,7 ц/га и Новопсковский район – 40,4 ц/га.

По валовому сбору зерна, 27% от всего объема в области обеспечили 3 района: в Сватовском намолотили 107,2 тыс. т, в Старобельском – 99,4 тыс. т, в Новопсковском – 98,9 тыс. т.

Также, завершена уборка всей площади (4,8 тыс. га), засеянной озимым рапсом. Намолочено 9,9 тыс. т.

Любовь Бескоровайная также отметила, что для осеннего посева озимых культур уже проходит засыпка семян в склады, очистка и предоставление проб для проверки на посевные качества в Государственный центр сертификации.

«В хозяйствах всех категорий Луганской области планируется посеять под урожай 2018 года 242 тыс. га озимых культур. Для осеннего сева озимых необходимо 55,4 тыс. т семян. Ожидаемая обеспеченность до начала сева – 100%», – подчеркнула она.

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