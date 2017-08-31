Кураховская ТЭС готова экономить энергоресурсы по международному стандарту. Новости

ДТЭК Кураховская ТЭС готова экономить энергоресурсы, используя международную практику энергоменеджмента. В проекте участвуют все тепловые электростанции ДТЭК. Для этого предприятия консультирует энергосервисная компания ДТЭК ЭСКО, специализирующаяся на энергоэффективности. Даже без значительных инвестиций с помощью организационных мероприятий можно добиться экономии до 10% энергоресурсов, а с помощью инвестиций через энергосервис – до 30% экономии, сообщает пресс-служба ДТЭК.

Провести оценочный аудит технологических процессов и разработать комплексную программу энергосбережения на несколько лет вперед Кураховской ТЭС помогают консультанты немецкой экспертной организации TÜV SÜD. Затем систему энергоменеджмента станции сертифицируют на соответствие международному стандарту ISO 500001.

Готовность Кураховской ТЭС стать энергоэффективным предприятием прокомментировал глава департамента энергоэффективности TÜV SÜD Павел Петрик: «На этапе диагностики персонал Кураховской ТЭС уже показал высокий уровень готовности к проведению сертификации предприятия по стандарту ISO 500001. Мы провели аудит учета расходов энергоресурсов на электростанции и сделали вывод, что большая часть имеющейся документации для данного этапа удовлетворяет требованиям стандарта, необходимы незначительные дополнения. Сотрудники из службы главного инженера уже обучены основам энергоменеджмента и энергоаудита. Для максимального эффекта в процесс экономии энергоресурсов будут вовлечены сотрудники всех уровней».

Замглавного инженера по эксплуатации оборудования ДТЭК Кураховская ТЭС Максим Шумченко рассказал о запланированных энергоэффективных проектах.

«Кураховская ТЭС может смело ориентироваться на опыт коллег-энергетиков. Результативный опыт сотрудничества с энергосервисной компанией уже есть у Бурштынской ТЭС и Ладыжинской ТЭС, на очереди Запорожская ТЭС. Первым совместным проектом ДТЭК Кураховской ТЭС и ДТЭК ЭСКО будет оснащение трех групп насосов системой частотного регулирования производительности. Проект находится на стадии заключения договора. Электростанция получит экономию затрат электроэнергии на собственные нужды. Соответственно снизится себестоимость производства электроэнергии. Модернизированное оборудование станции будет работать более надежно», – отметил Шумченко.

«Часть мероприятий по экономии можно реализовать без инвестиций, просто перестроив бизнес-процессы предприятия для более рационального использования энергоресурсов. С помощью организационных мероприятий можно добиться экономии до 10%. А мероприятия, которые потребуют инвестиций, и будут определены самими сотрудниками станции в процессе энергоаудитов как приоритетные, ДТЭК ЭСКО поможет реализовать с помощью механизма энергосервиса. ДТЭК ЭСКО как инвестор профинансирует и выполнит модернизацию устаревшего оборудования с гарантией достижения экономии энергоресурсов. Опыт реализованных нами энергоэффективных проектов показывает, с помощью энергосервиса можно добиться экономии электроэнергии более 90%. Например, именно такой экономии нам удалось добиться благодаря модернизации электроосвещения на ДТЭК Добропольской ЦОФ, где было установлено порядка 340 LED-светильников на замену старых накаливания вместе с полной заменой 6 км электропроводки. А установка преобразователей частоты на Центральном ГОКе Метинвест позволила получить экономию электроэнергии на работе насосов до 60%», – комментирует Андрей Иванько, руководитель департамента по управлению проектами ДТЭК ЭСКО.

Разработанные консультантами рекомендации планируется воплотить в жизнь уже в следующему году. Таким образом на предприятии будет формироваться культура энергоэффективности, а сам проект органично дополнит проект постоянных улучшений Новатор, который уже помог ДТЭК Кураховской ТЭС с начала 2017 г сэкономить около 34,8 млн грн.