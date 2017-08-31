В «ДНР» пояснили различия шпионажа и госизмены. Новости

В «уголовном кодексе ДНР» различаются понятия «шпионажа» и «госизмены». Об этом в эфире одного из «республиканских» каналов рассказал «председатель военного трибунала ДНР» Николай Токаренко (на фото).
«У этих двух преступлений очень много общего. Но есть одно существенное различие – субъект преступления, т.е. лицо, которое совершает это преступление. В шпионаже субъектом преступления являются иностранные граждане или граждане без гражданства. А в госизмене – граждане Донецкой народной республики», – сказал Токаренко.
Он также отметил, что в теории различают три вида шпионажа – экономически, политический и военный. В «ДНР» же пока сталкивались только с военным.
Токаренко также добавил, что основная часть «шпионов» в «ДНР» – эта не профессиональные разведчики, а завербованные граждане. «По тем делам, которые мы рассматривали, 99% очень далеки от военной профессии. Сказать, сколько попало профессиональных разведчиков в поле зрения МГБ, я не могу. Эта информация засекречена», – констатировал он.
По словам Токаренко, чаще всего жителей вербуют на контрольно-пропускных пунктах.
Согласно «УК ДНР», «госизмена» идет по ст. 320 и «наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет», «шпионаж» – ст. 321, «наказываются лишением свободы на срок от 10 до 12 лет, а при наличии отягчающих обстоятельств либо в военное время – смертной казнью с конфискацией имущества».
Как сообщалось ранее, только за июль 2017 года «военным трибуналом ДНР» вынесено 4 «приговора», где в перечне статей обвинения фигурирует «шпионаж». Всего же за 2016-2017 годы, с момента начала рассмотрения подобных дел, по ст. 321 «УК ДНР» было осуждено 8 человек.
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