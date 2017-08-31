Опорная школа в Покровске: Родители рассказали о «сюрпризах». Новости

Опорная школа в Покровске: Родители рассказали о «сюрпризах»

31.08.17 18:11ddk.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) в опорной ОШ№9 на родительском собрании озвучили первые суммы взносов и новые правила пребывания детей в учебном заведении. Об этом сообщили родители учащихся. «На первом же родительском собрании сказали сдать по 70 грн с класса на доставку учебников», рассказала родительница.

Также педагоги сообщили, что девочкам нельзя приходить в школу в обуви на каблуках, чтобы не повредить линолеум. «Учительница, стоя на шпильках, объявила, что если девочки испортят линолеум, то будут не латку ставить, а менять напольное покрытие во всем классе», сказал отец одной из учениц.

Апофеозом для родителей стало подписание в добровольно-принудительном порядке документа с согласием на то, что за все, что их дети в течение учебного процесса сломают, повредят или разобьют, им придется расплачиваться из собственного кармана. Однако, по словам родителей, в новом отремонтированном классе уже пошла трещина на стене. «На вопрос "За это мы тоже должны заплатить?", завуч сказала, что нет, так как это (трещину ред.) мы видели? Зачем тогда все пиарились на этой школе и говорили, что тут все будет на высшем уровне», возмутились родители.

Прокомментировала ситуацию и.о. начальника городского отдела образования Марина Голуб. По ее словам, доставка учебников в школу осуществляется бесплатно: «Такого не может быть – это дезинформация».

«Если такое и было сказано, то с целью того, чтобы все береглось. А что родители хотят чтобы зашли ученики и сразу все разбили? Элементарно должно быть уважение к новому. То, что куплено нужно беречь. Ремонт делался не на один год. Однозначно беседа в семьях должна проводиться, и беседа классных руководителей с учащимися любого класса тоже должна быть. Да, конечно, мы будем настаивать и на сменной обуви, и на том, чтобы не было шпилек у девочек, потому что это линолеум и его продавят. Если мы стремимся в Европу, то там таких вопросов не возникает», – сказала Марина Голуб по поводу оплаты родителями за порчу имущества школы.

Напомним, в понедельник, 28 августа, опорная школа в Покровске была открыта при участии президента Украины Петра Порошенко и председателя ДонОВГА Павла Жебривского.

Как сообщалось ранее, на реконструкцию опорной школы в Покровске было потрачено почти 65 млн грн из государственного и местного бюджетов. Она стала самой дорогой опорной школой в Донецкой области.

Источник: ДДК

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