Опорная школа в Покровске: Родители рассказали о «сюрпризах». Новости

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) в опорной ОШ№9 на родительском собрании озвучили первые суммы взносов и новые правила пребывания детей в учебном заведении. Об этом сообщили родители учащихся. «На первом же родительском собрании сказали сдать по 70 грн с класса на доставку учебников», – рассказала родительница.

Также педагоги сообщили, что девочкам нельзя приходить в школу в обуви на каблуках, чтобы не повредить линолеум. «Учительница, стоя на шпильках, объявила, что если девочки испортят линолеум, то будут не латку ставить, а менять напольное покрытие во всем классе», – сказал отец одной из учениц.

Апофеозом для родителей стало подписание в добровольно-принудительном порядке документа с согласием на то, что за все, что их дети в течение учебного процесса сломают, повредят или разобьют, им придется расплачиваться из собственного кармана. Однако, по словам родителей, в новом отремонтированном классе уже пошла трещина на стене. «На вопрос "За это мы тоже должны заплатить?", завуч сказала, что нет, так как это (трещину – ред.) мы видели? Зачем тогда все пиарились на этой школе и говорили, что тут все будет на высшем уровне», – возмутились родители.

Прокомментировала ситуацию и.о. начальника городского отдела образования Марина Голуб. По ее словам, доставка учебников в школу осуществляется бесплатно: «Такого не может быть – это дезинформация».

«Если такое и было сказано, то с целью того, чтобы все береглось. А что родители хотят – чтобы зашли ученики и сразу все разбили? Элементарно должно быть уважение к новому. То, что куплено – нужно беречь. Ремонт делался не на один год. Однозначно беседа в семьях должна проводиться, и беседа классных руководителей с учащимися любого класса тоже должна быть. Да, конечно, мы будем настаивать и на сменной обуви, и на том, чтобы не было шпилек у девочек, потому что это линолеум и его продавят. Если мы стремимся в Европу, то там таких вопросов не возникает», – сказала Марина Голуб по поводу оплаты родителями за порчу имущества школы.

Напомним, в понедельник, 28 августа, опорная школа в Покровске была открыта при участии президента Украины Петра Порошенко и председателя ДонОВГА Павла Жебривского.

Как сообщалось ранее, на реконструкцию опорной школы в Покровске было потрачено почти 65 млн грн из государственного и местного бюджетов. Она стала самой дорогой опорной школой в Донецкой области.

Источник: ДДК

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