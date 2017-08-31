Рынок труда Краматорска в 2017 году: Сложно, но можно. Главная

Ситуация на рынке труда Краматорска сохраняется относительно напряженной. Однако вопреки сложным обстоятельствам найти работу в городе можно.

Так, по данным портала поиска работы в Краматорске, по количеству открытых вакансий лидируют отрасли торговли и продаж, производства, а также транспорта и автомобильного сервиса. Всего открыто около 260 предложений. Чаще всего работодатели ищут:

менеджеров по продажам;

торговых представителей;

веб-разработчиков;

фармацевтов;

медицинский персонал;

продавцов-консультантов;

водителей;

логистов.

Также постоянно востребованы временные рабочие: грузчики, комплектовщики, кассиры, операторы call-центров, разнорабочие.

Интенсивное развитие digital-направления повлияло на глобальный прирост вакансий в сфере IT, маркетинга и рекламы. А специалисты, имеющие опыт работы в этих отраслях и обладающие необходимыми навыками (владение английским языком, понимание концепций продвижения и т.п.), востребованы не только на всеукраинском, но и на международном рынке. Так, перспектива профессионального развития и возможность высокого заработка повлияли на популярность среди соискателей таких позиций, как веб-разработчик, 3D-визуализатор, маркетолог, дизайнер.

Как отмечают специалисты портала Trud.com, около 19% жителей Краматорска являются удаленными работниками или работают на фрилансе. При этом работодатели находятся как в крупных украинских городах, так и за рубежом.

С трудностями пришлось столкнуться госсектору, банковской отрасли, финансовым компаниям и строительным организациям – из-за экономического кризиса в этих секторах появляется на 40% меньше вакансий, чем в докризисный период.

Средние зарплаты по востребованным специальностям составляют:

IT – 7000 грн;

продажи, реклама – 5200 грн;

торговля – 4700 грн;

транспорт, логистика – 4500 грн;

производство – 4200 грн;

медицина – 3900 грн;

временные рабочие – 3500 грн.

Кадровые эксперты заявляют, что, несмотря на сложные условия, рынок труда работодателя постепенно трансформируется в рынок соискателя. То есть, компании ищут грамотных специалистов и даже готовы инвестировать средства в развитие работников. А у кандидатов появилось больше возможностей отстаивать свои условия найма. При этом важно помнить, что ставка делается на профессиональный потенциал работника и его личностные качества – например, лояльность и гибкость ума.