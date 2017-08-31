В «ЛНР» посчитали первоклашек. Новости

В этом году в школы Луганска пойдут 23 500 учеников. Это на 500 человек больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила «начальник управления образования» города Валентина Кияшко, передают интернет-ресурсы НКТ*.
Она уточнила, что среди школьников – 2 300 первоклассников.
Кияшко дополнила, что к началу учебного года проведена проверка всех учебных учреждений города – от состояния учебных кабинетов до соблюдения правил пожарной безопасности.
*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория
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