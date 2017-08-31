ФФУ рассмотрит дело по матчу «Мариуполь» – «Динамо» 7 сентября. Новости

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины 7 сентября рассмотрит дело по несостоявшемуся матчу 7-го тура украинской Премьер-лиги «Мариуполь» – «Динамо». Об этом рассказал главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков, передает «MatсhDay».

Также Артем Франков отметил, что по «Мариупольскому делу» вердикт для него очевиден, равно как и дальнейшие шаги «Динамо».

«В преддверии важнейших матчей сборной Украины я бы просил всех по возможности не раздувать костры скандалов – всего того, что может помешать единству и настрою национальной команды», – добавил он.

Напомним, основной состав ФК «Динамо» (Киев) не поехал в Мариуполь на матч 7-го тура чемпионата УПЛ, который должен был состояться 27 августа на стадионе «Ильичевец».

При этом руководство ФК «Динамо» обратилось с письмом к Федерации футбола Украины, Украинской премьер-лиге и ФК «Мариуполь», в котором вновь заявило о готовности сыграть матч 7-го тура УПЛ с ФК «Мариуполь» в Мариуполе, однако после нормализации оперативной обстановки на мариупольском направлении в зоне проведения АТО.

После отказа ФК «Динамо» играть 27 августа матч Украинской Премьер-лиги в приморском городе с ФК «Мариуполь» решили сразиться ветераны украинского футбола. Мариупольцам противостояли кумиры Приазовья 90-х годов и звезды украинского футбола 90-х и 2000-х годов.

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