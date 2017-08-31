В Киеве создали лабиринт, посвященный пропавшим без вести на Донбассе (Фото). Новости

Сегодня, 31 августа, в Киеве начала работу арт-инсталляция «Новостей нет, но я верю…» («Новин немає, але я не вірю…»). Об этом сообщает пресс-служба Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Украине.

«Прошло уже более трех лет с начала вооруженного конфликта на востоке Украины, но для семей более 1500 человек, которые считаются пропавшими без вести, каждый день продолжается вечность. Чтобы понять боль, психологический стресс и отчаяние тех, кто просто хочет знать, что случилось с их близкими, приглашаем вас посетить метафорический лабиринт, испещренный реальными историями о семье людей, пропавших без вести обе стороны от линии соприкосновения», – говорится в сообщении.

Арт-инсталляция в виде лабиринта от МККК представлена по случаю Международного дня пропавших без вести.

В МККК отмечают, что сотни семей до сих пор ничего не знают о судьбе своих близких, пропавших на востоке Украины. Неизвестность – это тяжелое испытание, которое означает жизнь между надеждой и отчаянием. Исчезновение родного человека часто приводит к эмоциональной и социальной изоляции, а также к экономическим и юридическим трудностям. И хотя их страдания иногда остаются незамеченными, семьи пропавших без вести – это также жертвы вооруженного конфликта.

Арт-инсталляция «Новостей нет, но я не верю ...» – это метафорический лабиринт, созданный художницей Дарьей Кольцовой. «Он насыщен настоящими эмоциями и историями семей пропавших без вести по обе стороны от линии разграничения. Он знакомит с трудностями, с которыми сталкиваются семьи в поисках своих родных. Инсталляция отправляет посетителей в путешествие запутанным миром поисков и ожидания и помогает понять тех, кто хочет и имеет право знать, что случилось с их родными. Лабиринт построен из фрагментов несуществующих больше домов, будто из кусков жизней, которые распались навсегда», – сообщают в МККК.

Цель проекта – напомнить, что семьи пропавших без вести должны быть признаны жертвами вооруженного конфликта, а их особые потребности должны браться во внимание.

Арт-инсталляция смонтирована на Софийской площади и будет работать до 10 сентября.

Процесс монтажа

Посетители уже рассказали в Facebook о своих впечатлениях от посещения:

Irina Gorodetska : «Инсталляцию-Лабиринт я до конца не прошла, побоялась заблудиться, особенно после рассказа о том, как оттуда искали выход монтажники. Но впечатлений мне хватило – стены из старых дверей без ручек, заколоченных окон и железных решеток и звук телефонного гудка на фоне, который заканчивается сообщением оператора – "абонент знаходиться поза зоною досягнення". Хорошая концепция и проект, который заставляет сопереживать».

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