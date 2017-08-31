Краматорск: Переселенцу без справки ВПЛ обязали возобновить пенсию (Документ). Новости

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека призвал управление Пенсионного фонда Украины восстановить выплату пенсии переселенцу в Краматорске (Донецкая обл.), который отказался от справки внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Об этом сообщает Общественная организация «Страна свободных людей» («Країна вільних людей»).

Так, переселенец Александр Михайлович обратился к общественникам в связи с прекращением социальных выплат. Выплату пенсии было приостановлено управлением Пенсионного фонда Украины в Краматорске в связи с отменой, по заявлению мужчины, действия его справки о постановке на учет ВПЛ.

После регистрации места жительства в Краматорске, заявитель неоднократно обращался в Управление относительно восстановления пенсионных выплат по месту жительства в общем порядке. Все необходимые документы были предоставлены. Однако Управлением сообщалось о возможности возобновления выплат только в случае восстановления на учете его как ВПЛ. Юристами ОО «Страна свободных людей» было направлено обращение Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека. На это обращение был получен положительный ответ, в котором призвали орган ПФУ восстановить выплату пенсии Александру Михайловичу.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека подчеркнул, что действующим законодательством не предусмотрены требования относительно обязанности пребывания на учете ВПЛ для получения пенсионных выплат гражданам, предварительно зарегистрированное место жительства которых было на временно неподконтрольной украинской власти территории. В соответствии с Законом Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» человек имеет право отказаться от справки о постановке на учет ВПЛ, в частности, учитывая намерения не возвращаться в покинутое место жительства.

В представлении указана необходимость немедленного восстановления пенсионных выплат для заявителя. Подчеркнуто, что невыполнение законных требований Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрено ст. 188-40 КУоАП.

Если вы ВПЛ и встретились с несправедливостью или произволом чиновников, обращайтесь к юристам. Как показывает опыт, обращение к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека всегда находит ответ, ведь за справедливость стоит бороться.

О том, в каких случаях и куда обращаться в случае неправомерных действий представителей власти см. – Куда обращаться в случае необоснованных отказов власти: Памятка переселенцам

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