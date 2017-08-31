Суд восстановил пенсию жительнице Донецка, которая ни разу не выезжала на подконтрольную территорию. Новости

Суд обязал Пенсионный фонд Украины возобновить пенсионные выплаты 81-летней пенсионерке из Донецка, которая не смогла выехать с временно неподконтрольной украинской власти территории. Старушка не получала пенсию 3 года. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает Благотворительный фонд «Право на защиту».

Екатерине Ивановне (имя изменено из соображений безопасности) 81 год. Из-за преклонного возраста и проблем со здоровьем с началом конфликта женщина не смогла выехать из Донецка и остались на неподконтрольной территории. В августе 2014 года ей прекратили выплаты пенсии.

В течение трех лет старушка не получала от государства никаких выплат, поскольку не имела возможности переместиться на подконтрольную территорию. В конце концов, через своих родственников женщина обратилась за помощью к БФ «Право на защиту».

Из ответов на письменные обращения в органы Пенсионного фонда Украины стало известно, что с октября 2014 года пенсию Екатерине Ивановне даже перестали начислять.

Стратегические юристы БФ «Право на защиту» подготовили иск в Добропольский горрайонный суд Донецкой области, который был подан в начале июля 2017 года. Интересы Екатерины Ивановны в суде представлял адвокат благотворительного фонда.

30 августа 2017 года суд принял решение, которым полностью удовлетворил исковые требования и обязал управление ПФУ восстановить пенсионерке выплату пенсии с 1 августа 2014 года и восстановить начисление и выплату пенсии с 1 ноября 2014 года.

Хотя решение еще не вступило в законную силу и ответчики могут подать апелляционные жалобы, это дело уже можно назвать уникальным. Ведь своим решением суд подтвердил, что пенсионеры, которые никогда не выезжали с неподконтрольной территории, имеют право на получение заслуженной пенсии.

Юристы надеются, что благодаря таким судебным решениям, государство наконец обратит внимание на эту проблему и перестанет нарушать конституционное право граждан Украины на обеспечение их в старости.

Читайте также: