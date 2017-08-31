Креативные пространства Донетчины: Что, где, для кого (Фото). Новости

Привычные для больших городов названия «хаб», «кластер», «коворкинг», «арт-кафе» – пока абсолютная диковинка для районных центров на востоке Украины. Тем не менее, подобные пространства появляются там все чаще, превращаясь в любимые места для досуга среди местных. А еще они становятся примером того, что инициатива помогает городам развиваться, передает «Украинская правда».
Покровск (до переименования Красноармейск) – платформа инициатив «Ламповая» («Лампова»)
Открылась в мае 2016 года. Команда собственными усилиями создавала все составляющие интерьера. «У нас ведь шахтерский город, а ламповая – это место, где шахтеры получают коногонки – специальные шахтерские светильники. Мы провели аналогию. Наша "Ламповая" – это место, которое даст людям свет, чтобы они могли выйти из темноты», – объяснили выбор названия координаторы платформы.
Первое время деятельность команды была направлена на программы для детей, но вскоре пространство окончательно выработало молодежное направление. Решение объясняют просто – местной молодежи некуда пойти, кроме как на лавочку с пивом. В городе нет кинотеатра или даже клуба. Кроме этого, тут регулярно происходят различные тренинги.
Среди реализованых начинаний активистов – открытие урбанистического пространства «Точка». Его фишка – первый в городе летний кинотеатр, а еще – небольшая кофейня. Тут также планируют проводить выставки.
Детский мастер-класс в «Ламповой»
Внутри «Ламповой»
Местные жительницы участвуют в событиях «Ламповой»
Константиновка – Druzi
В команде «Друзів» 6 человек, двое из них еще школьники. Тут считают, что появление подобного пространства в городе уже было предначертано, запрос в городе уже существовал. И без него сделать что-то у ребят не получилось бы.
Лекция по соционике в Druzi
Их аудитория – преимущественно старшеклассники и студенты.
Пока что «Друзі» – это свободное пространство, куда можно прийти с близкими и поиграть в настольные игры, посмотреть кино, отдохнуть за приставкой, послушать чью-то лекцию или просто выпить чашку чая. Но команда уже строит глобальные планы. Среди них: запуск социально ответственного бизнеса, открытие IT-лаборатории, развитие спортивной инфраструктуры и проведение различных фестивалей.
Тренинг по журналистике в Druzi
Кроме того «Друзі» координируют проект по восстановлению сквера, где прежде стоял Ленин. Также планируют проводить спортивные соревнования и открыть уличный кинотеатр.
Свою цель определяют так: воспитать общество, в котором преобладает ответственность человека за пространство вокруг него. «Мы хотим отойти от стереотипа про "тут ничего нет и нечего тут делать", ведь нужно просто взять и сделать», – говорят «Друзі».
Настольные игры в Druzi
Бахмут (до переименования Артемовск) – пространство идей «Мастерская» (Простір ідей «Майстерня»)
Его основатели начинали с волонтерства: помогали раненым в госпиталях, отправляли гуманитарную помощь. А потом решили создать пространство, которое могло бы как-то расшевелить местных граждан, а также тех, кто прибывает в город.
Как и в других городах, экзотику в виде «непонятного пространства» горожане встретили неоднозначно.
«Мастерская» начала существование в конце 2015 года. Полгода пространство функционировало по принципу антикафе. Когда получили грант, запустили компьютерные курсы, в том числе компьютерной грамотности для пожилых людей, и открыли детскую школу пластилиновой анимации, участники которой уже самостоятельно выпустили 8 мультфильмов.
Арт-воркшоп в «Мастерской»
В этом году тут прошел первый в истории города музыкально-литературный фестиваль.
Музыкально-литературный фестиваль от «Мастерской»
Славянск – платформа инициатив «Теплица» («Теплиця»)
Открылась в мае 2015 года.
Благодаря проектам «Теплицы», местная молодежь стала активней, начала путешествовать по Украине, поступать в вузы Киева и Львова.
Еще одной гордостью в «Теплице» считают то, что их аудитория научилась проявлять инициативу. К примеру, одна из местных волонтерок, воодушевившись примером Львова, смогла договориться с чиновниками и реализовать проект «Поезія стін» в Славянске.
Вечер знакомств волонтеров «Теплицы» с жителями дома, где расположено креативное пространство
Мечтают сделать свою бизнес-школу, где существовало бы менторство и тренер помогал бы доработать идею, воплотить ее и сопровождать проект на начальной стадии.
Арт-терапия для детей, организованная волонтерами проекта
Краматорск – «ВІЛЬна Хата»
Это первый проект открытого пространства в Донецкой области. Чаще всего заглядывают студенты, подрастающие школьники, новые переселенцы.
Основатели пространства работают с властью. Весной сюда приезжала делегация начальников отделов культуры, чтобы перенять местный опыт и научиться создавать подобные проекты. Именно формирование треугольника «общественные организации – бизнес – власть» организаторы «Хати» считают одним из главных своих достижений.
Посетители презентации фильма Михаила Бакузова «Рубеж реальности», который был снят в Краматорске
В Краматорске уже открываются коворкинги и заведения инновационного формата. Активисты хотят видеть новые места, где могла бы собираться молодежь, не только на остановках или под подъездами домов.
Фотосушка в «Хате»
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