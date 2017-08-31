На КПВВ изъяли рамки под номерные знаки на 40 тыс. грн. Новости

На КПВВ «Новотроицкое» выявлена попытка провоза через линию разграничения рамок под номерные знаки на сумму более 40 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко.

«На Контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" по маршруту Донецк-Волноваха за рулем автомобиля прибыл гражданин Украины, который пытался провезти 408 рамок под номерные знаки. Сумма оценки данного товара составляет более 40 тыс. грн», – сообщила Карпиленко.

Водитель авто и товар переданы Государственной фискальной службе для привлечения к административной ответственности за незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировку с целью сбыта подакцизных товаров.