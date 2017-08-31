Парад, дефиле и конкурсы: В Мариуполе отпразднуют День знаний. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) 1 сентября состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.
Каждый школьник сможет поучаствовать в конкурсах:
- конкурс на лучшие косички (жюри определит лучшую школьную прическу и вручит победителю приз);
- конкурс на самый лучший бант (победит наиболее оригинальный аксессуар, а его владелица получит подарок);
- парад портфелей – в нем может поучаствовать любой.
Также в программе – концерт, шоу мыльных пузырей, дефиле в школьной форме.
Празднование состоится в Театральном сквере (возле фонтана) в 17:00.
Читайте также:
- Новый учебный год: Что ждет школьников в Мариуполе
- Как готовятся к 1 сентября школы прифронтовой Донетчины (Фото)
- У школьников Мариуполя каникулы будут не по Европе
- В Мариуполе откроют классы для детей с особыми потребностями
- Собрать ребенка к 1 сентября в Мариуполе: Цены на школьной ярмарке
- Дистанционное обучение детей неподконтрольного Донбасса: В Мариуполе готовят учителей
- Взрывотехники обследуют школы Донетчины к 1 сентября (Фото)
- Школы и детсады Мариуполя останутся без дворников
- Как готовятся к 1 сентября в Донецке и Луганске (Фото)
Комментарии