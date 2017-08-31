Парад, дефиле и конкурсы: В Мариуполе отпразднуют День знаний. Новости

Парад, дефиле и конкурсы: В Мариуполе отпразднуют День знаний

31.08.17 18:51dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Мариуполе (Донецкая обл.) 1 сентября состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Каждый школьник сможет поучаствовать в конкурсах:

  • конкурс на лучшие косички (жюри определит лучшую школьную прическу и вручит победителю приз);
  • конкурс на самый лучший бант (победит наиболее оригинальный аксессуар, а его владелица получит подарок);
  • парад портфелей – в нем может поучаствовать любой.

Также в программе – концерт, шоу мыльных пузырей, дефиле в школьной форме.

Празднование состоится в Театральном сквере (возле фонтана) в 17:00.

Читайте также:

Комментарии