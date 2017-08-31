Ситуация в пунктах пропуска днем 31 августа. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 31 августа, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

Дмитрий: «10:20. Курахово в Донецк: до броневика 40 машин».

Оксана: «12:10. Из Украины машин 3-5, пеших много. "Каргилл": в ДНР машин 40-50. Движение очень вялое».

«Житель Донбасса»: «12:18. "Каргилл": в сторону Курахово 7 машин».

Николай: «14:05. Из Донецка в Курахово на проверку 6 машин, до этого пусто».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

Обсуждение проблем пересечения линии разграничения

Галина спрашивает: «Подскажите пожалуйста, сколько меда можно провезти через блокпост ?». Надежда отвечает: «В 2016 году провозили по трехлитровой банке на человека».

?». Надежда отвечает: «В 2016 году провозили по трехлитровой банке на человека». Ольга спрашивает: «Смогу ли я въехать и выехать из Украины с просроченным фото в паспорте на 25 лет?». Ирина отвечает: «Выехать да, въехать назад нет!». Владимир отвечает: «На контролируемую Украиной территорию пустят 100% – именно для того, чтобы вклеить это фото. А вот обратно уже могут быть проблемки».

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