На Донетчине в поездах появились отремонтированные вагоны за 8,5 миллионов каждый. Новости

В состав поездов №83/84 Мариуполь – Киев и №123/124 Константиновка – Киев включены 5 вагонов, восстановленных после капитального ремонта. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

«По поручению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана "Укрзализныця" реализует программу обновления парка пассажирских вагонов вагонного депо Мариуполь. В составе поездов уже курсируют 5 модернизированных вагонов, а к концу года заменим на модернизированные еще 15. Это позволит обеспечить качественный сервис для пассажиров, путешествующих из столицы в Приазовье и в обратном направлении», – прокомментировал и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

Отмечается, что модернизированные вагоны почти ничем не отличаются от новых, ведь в процессе капитально-восстановительного ремонта полностью обновляется интерьер салонов вагона и купе, устанавливаются новые окна, полочки, выполняется капитальный ремонт или замена оборудования вагона и тому подобное. Обязательное условие – установка систем кондиционирования воздуха и вакуумных туалетных комплексов.

«Для железнодорожников проведение таких ремонтов – вынужденный шаг, что, впрочем, позволяет за значительно меньшее время и средства обновлять пассажирские вагоны и продлевать срок их эксплуатации на 15 лет, увеличивать межремонтный пробег с 300 тыс. км до 450 тыс. км. Стоимость проведения такого вида ремонта для одного вагона составляет около 8,5 млн грн. Новый вагон стоит в 3 раза дороже», – говорится в сообщении.

В этом году таким видом ремонта планируется обновить более 150 вагонов, из которых 62 единицы – на заводах, 91 – в депо.

Напомним, Мариупольский городской голова Вадим Бойченко заявил, что таких пассажирских поездов, которые прибывают в Мариуполь, в Литве нет даже в музеях.

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