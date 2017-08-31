Война на Донбассе влияет на демографическую ситуацию, – социолог. Новости

Вооруженный конфликт на Донбассе не так сильно влияет на показатели смертности по Украине, как на рождаемость. Об этом рассказала директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины Элла Либанова, передает «УНИАН».
«Это цинично говорить, но количество погибших на войне на общие показатели смертности в стране не влияет. Я вовсе не хочу сказать, что гибель сотен военных и мирных граждан Украины не наносит непоправимого ущерба. Каждая смерть – трагедия. Но масштабы происходящего на Донбассе практически не изменяют общие показатели смертности в стране. А вот показатели рождаемости изменяют, и сильно», – рассказала социолог.
Элла Либанова пояснила, что лишившиеся жилья, попавшие в дикие условия, люди неизбежно откладывают рождение детей или вообще отказываются от рождения второго или третьего ребенка.
Читайте также:
- Смерти военных не в боях в 2016 году превысили количество погибших на передовой
- Украина лидирует по показателям материнской и младенческой смертности среди стран Европы
- В Украине увеличилась смертность заключенных в колониях
- Статисты подсчитали, от чего чаще всего умирают жители Донетчины
- Население Донецкой области за 6 месяцев сократилось почти на 28 тыс. человек
- В «ЛНР» посчитали, сколько у них женилось и родилось
Комментарии