Шахтеры на Донетчине прекратили забастовку и вернулись к работе, – Волынец. Новости

После обещаний руководства погасить задолженность по зарплате горняки шахты «Родинская» ГП «Мирноградуголь» вернулись к работе. Об этом сегодня, 31 августа, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

«Сегодня 1-я смена приступила к работе под очередное обещание руководства объединения и шахт до 7 сентября погасить задолженность в размере 2,5 млн грн», – написал Волынец.

Глава Независимого профсоюза горняков Украины считает, что, «уже начиная с сентября, ситуация по выплатам зарплат будет ухудшаться и во всех областях Украины, если власти не учтут вопросы выделения средств на погашение зарплат при корректировке госбюджета».

Напомним, горняки первой смены шахты «Родинская» ГП «Мирноградуголь» 30 августа спустились в шахту и начали забастовку, требуя полного погашения долгов по зарплате.

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