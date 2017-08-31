На Луганщине фермеры пытались уклониться от налогов на более 4 млн грн. Новости

На Луганщине сотрудники оперативного управления Старобельского отдела государственной налоговой инспекции разоблачили должностных лиц фермерского хозяйства, которые уклонились от уплаты в бюджет 4,3 млн грн налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Луганской области.

По информации ведомства, в ходе проверки было установлено, что это предприятие находилось на специальном режиме налогообложения НДС как сельхозпроизводитель. «Его руководство скрывало фактические объемы проведенных операций по выращиванию, приобретению, переработке и реализации сельхозпродукции», – отмечается в сообщении.

Сведения о совершении уголовного преступления внесены в Единый реестр досудебных расследований. Уголовное производство в отношении должностных лиц крестьянско-фермерского хозяйства Луганской области начато по ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Досудебное расследование проводится следственным отделом финансовых расследований Старобельского ОГНИ ГУ ГФС в Луганской области.

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