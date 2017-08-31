Итоги видеоконференции ТКГ по Донбассу: версия «республик». Новости

В ходе видеоконференции Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, которая прошла сегодня, 31 августа, «ДНР» предложила украинской стороне отвести из района прифронтовой Авдеевки (Донецкая обл.) украинские добровольческие батальоны. Данную позицию озвучил представитель «ДНР» в переговорном процессе Денис Пушилин, передают интернет-ресурсы НКТ*.

Пушилин заявил, что обстрелы на данном направлении ведут Вооруженные силы Украины.

«Учитывая, что порядка 80% всех зафиксированных обстрелов производятся силами ВСУ в направлении Авдеевка-Ясиноватая и Авдеевка-аэропорт. Мы крайне заинтересованы в расследованиях этих случаев и применении самых жестких дисциплинарных мер в отношении виновных. Более того, для стабилизации ситуации на этом направлении мы вышли с предложением вывести с этого участка украинские добровольческие батальоны», – сказалПушилин.

В свою очередь, представитель «ЛНР» Владислав Дейнего заявил, что видеоконференция участников ТКГ завершилась безрезультатно.

«Видеоконференция Контактной группы закончилась абсолютно безрезультатно», – написал Дейнего на своей странице в соцсети.

Напомним, сегодня участники ТКГ провели переговоры в режиме видеоконференции. Как сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер, проведение видеоконференции инициировала украинская сторона. «Скайп-встреча ТКГ необходима в связи с тем, что со стороны ОРДЛО не соблюдается режим прекращения огня, а также с целью призвать представителей ОРДЛО обеспечить беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Донбасса, включая украинско-российскую границу», – сообщила Олифер.

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинским властям территория

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