В «ДНР» задержали группу медиков-экспертов. Новости

В «ДНР» задержали членов ОПГ, подозреваемых в получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что работники «медико-социальной экспертной комиссии» получали от граждан денежные средства за определение степени утраты трудоспособности и установление группы инвалидности.

«Члены преступной группы устанавливали фиктивную степень ограничения или потери жизнедеятельности, оформляли для этого все необходимые документы. В преступную деятельность были вовлечены посредники, которые занимались поиском лиц, желающих оформить фальшивую инвалидность, а также передавали денежные средства в качестве взяток лидеру ОПГ», – уточняется в сообщении.

В период с апреля по июль 2017 года зафиксировали около 200 фактов получения председателем «медико-социальной экспертной комиссии» взяток в сумме от 5 до 25 тыс. руб. (2200-10900грн по местному курсу). Прейскурант варьировался в зависимости от устанавливаемой группы инвалидности.

«В результате проведения обысковых мероприятий у коррупционеров изъято более 700 тысяч рублей, а также 50 тысяч долларов США. Все посредники и взяткодатели изобличены в содеянном и дали признательные показания. По фактам преступной деятельности ОПГ возбуждено 27 уголовных дел как по факту получения, так и даче взяток», – сказала пресс-секретарь «МВД ДНР» Рузанна Звягинцева.

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