В Украине приватизировали еще два облэнерго. Новости

Компания Ornex, входящая в состав Группы СКМ, на аукционе Фонда государственного Украины (ФГИУ) выкупила 25% акций энергогенерирующей компании «ДТЭК Днепроэнерго» и 25% акций «ДТЭК Днепрооблэнерго» за 1,7 млрд грн. Об этом сообщает «Сегодня.ua» со ссылкой на пресс-службу Фонда государственного имущества (ФГИ).

Пакет акций ПАО ДТЭК «Днепроэнерго» был продан за 728,236 млн грн. В результате торгов цена пакета акций ПАО ДТЭК «Днепрооблэнерго» выросла больше чем в два раза и составила 1 млрд 4 млн 675,5 тыс. грн.

При этом, как отметил, глава аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий, стоимость пакета акций «ДТЭК Днепрооблэнерго» достигла наивысшего значения за всю историю приватизации этой компании.

«Цена на сегодняшнем тендере вышла даже лучше, чем это было при продаже контрольного пакета акций в 2012 году», – отметил он.

Эксперт считает, что торги прошли в конкурентной среде. «Мне кажется, здесь к конкурсам никаких претензий быть не может. Кто угодно мог зарегистрироваться, если он не под санкциями и покупать, то есть не было ограничений», – сказал Паращий.

Напомним, ранее Ornex приобрела на фондовой бирже ПФТС по 25% акций ПАО «ДТЭК Западэнерго» и ПАО «Киевэнерго». Цена 25% акций «ДТЭК Западэнерго» составила 417,163 млн грн (что на 69,58 млн грн больше стартовой стоимости). За 25% акций «Киевэнерго» уплачено 759,633 млн грн.Также Ornex приобрела 25% акций ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго» за 143,81 млн грн.

Как ранее заявляли в Фонде госимущества, приватизация украинских облэнерго является частью обязательств Украины перед МВФ.