Переселенцев зовут в бесплатную бизнес-школу в Краматорске (Условия). Новости

Благотворительный фонд «Каритас Краматорск» объявил набор слушателей в Бизнес-школу. Об этом говорится на странице организации в Facebook.

Цель Бизнес-школы – дать слушателям необходимые знания для начала успешного собственного дела.

Обучение длится в течение 2-х месяцев (64 учебных часа) «Участники получают базовые знания в области менеджмента, маркетинга, рекламы, организации продаж, финансовой и правовой грамотности, и тому подобное. Эти знания создадут основательную базу для открытия собственного бизнеса, существенно уменьшат существующие риски неприбыльности проекта. Также полученные знания повысят шансы участников на получение финансирования собственных проектов за счет бизнес-грантов», – говорится в сообщении.

Участниками могут стать местное население и внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые хотят начать собственное дело. Будет преимуществом, если участник имел положительный или отрицательный опыт в ведении бизнеса и имеет представление о предпринимательской деятельности.

Чтобы стать участником Бизнес-школы, необходимо заполнить онлайн-форму.

Участие в бизнес-школе бесплатное. Количество участников ограничено.

Место проведения занятий: Краматорск, ул.Парковая, 9 (Бизнес центр «Каритас Краматорск»).

Детали:

+38 (050) 780 74 07 – Максим;

+38 (050) 780 71 55 – Анна;

studygmfa@gmail.com

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