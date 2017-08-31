На Луганщине в двух ДТП пострадали дети (Фото). Новости

На Луганщине произошли два дорожно-транспортных происшествия в которых пострадали дети. Об этом сообщили в отделе Управления превентивной деятельности Главного управления Нацполиции в Луганской области.

Одно из ДТП произошло вчера, 30 августа, в Новопсковском районе. Водитель автомобиля «ВАЗ-21061» на большой скорости наехал на припаркованную иномарку «Folkswagen Passat». В ВАЗе находилось двое детей – девочка 2-х лет и мальчик 7-ми лет. Маленькие пассажиры получили незначительные телесные повреждения и сейчас нуждаются исключительно в амбулаторном лечении.

По информации правоохранителей, тест на уровень алкоголя в крови водителя ВАЗа показал, что он был пьян. В таком состоянии безответственный мужчина перевозил детей.

Второе ДТП с участием несовершеннолетних детей произошло в Кременной. Хотя, в этом случае виновником стал сам 12-летний водитель.

Как уточняют правоохранители, на месте происшествия инспекторы дорожного надзора обнаружили, что водитель мотоцикла «Минск» на перекрестке улиц совершил неоправданный, в создавшейся на дороге ситуации, маневр обгона и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21013».

Из-за дорожного происшествия пострадал 15-летний пассажир юного мотоциклиста. Подростку немедленно оказали медицинскую помощь.

Читайте также: