На Луганщине в двух ДТП пострадали дети (Фото). Новости

На Луганщине произошли два дорожно-транспортных происшествия в которых пострадали дети. Об этом сообщили в отделе Управления превентивной деятельности Главного управления Нацполиции в Луганской области.
Одно из ДТП произошло вчера, 30 августа, в Новопсковском районе. Водитель автомобиля «ВАЗ-21061» на большой скорости наехал на припаркованную иномарку «Folkswagen Passat». В ВАЗе находилось двое детей – девочка 2-х лет и мальчик 7-ми лет. Маленькие пассажиры получили незначительные телесные повреждения и сейчас нуждаются исключительно в амбулаторном лечении.
По информации правоохранителей, тест на уровень алкоголя в крови водителя ВАЗа показал, что он был пьян. В таком состоянии безответственный мужчина перевозил детей.
Второе ДТП с участием несовершеннолетних детей произошло в Кременной. Хотя, в этом случае виновником стал сам 12-летний водитель.
Как уточняют правоохранители, на месте происшествия инспекторы дорожного надзора обнаружили, что водитель мотоцикла «Минск» на перекрестке улиц совершил неоправданный, в создавшейся на дороге ситуации, маневр обгона и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21013».
Из-за дорожного происшествия пострадал 15-летний пассажир юного мотоциклиста. Подростку немедленно оказали медицинскую помощь.
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