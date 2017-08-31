Луганск сегодня: лифты, дороги, реконструкции (Фото). Новости

Жители Луганска, в отличие от жителей Донецка, редко публикуют в соцсетях виды своего города. В принципе, и тематические социальные сообщества Луганска не особо активны, в отличие от соседней области. Тем не менее, по имеющимся обсуждениям в соцсети становится понятно, что на сегодня для города из бытовых актуальны три темы: лифты, дороги и реконструкция центрального рынка.

«По каким-то неведомым причинам луганчан продолжают доставать комендантским часом, это при том, что боевых действий нет уже как 2 года. До 23:00 гуляй, броди, туси. После – нельзя, даже предусмотрены штрафы нарушителям, сумма зависит от пьяный/трезвый и т.п. При этом так же странная ситуация с лифтами. На первый взгляд мелочь, но нет – 9-ти, 12-ти и 14-этажек в городе более чем. Тысячи человек ходят пешком. Зачем отключают лифты в 9 вечера? Вышел во двор глянуть салют на День Шахтера в 21:00, посмотрел в компании 20-30 человек с пары подъездов, и потом вереницей мы поднимаемся по лестнице – кому на 9-й, кому на 7-й и т.д. Если комендантский час в 23:00, то сделайте и лифт до 23:00», – описывают ситуацию жители.

При этом констатируют, что в городе уже давно никого ничего не возмущает – ни тем более ситуация с лифтами, ни тем более комендантский час.

Также луганчане следят за ходом реконструкции мясного павильона и прилегающей территории Центрального рынка:

Анастасия: «Внешне, конечно, здание сейчас выглядит просто супер. Ко Дню города обещают обновленный рынок открыть. Реконструкция еще идет полным ходом»;

Мария: «Тут, что важно!?! Изгнать модули и киоски с рынка. И создать регламентированные модули, вписывающиеся в общий характер рыночной архитектурной сингулярности. Проще говоря, сделать рынок из хаотичного – порядочный»;

Александр: «А как же элементарная техника безопасности? К каждому модулю должен быть обеспечен проезд спецтехники. И вообще все это нелепое нагромождение ларьков портит вид города»

Тема всех городов – дороги. «Вчера ездил Луганск – Ровеньки на машине. Это ужас какой-то, а не дорога. Лучше бы дороги делали между городами (в городе делают), чем ерундой занимались», – отреагировал Владимир на тему по реконструкции рынка.

На фото Луганска особенно реагируют не местные, отмечая, что город очень красивый. Местные же жители особой прелести в своем городе не видят, и относятся к его красоте более скептично. «Луганск – красивый город. Если ты живешь в периферийном Усть-Гдетотайске, то да, – красивый город», – считает Иван.

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