Стала известна тема первого урока в школах «ДНР» . Новости

В «Донецкой народной республике» в 2017-2018 учебном году будут работать 1 210 образовательных учреждений различных уровней образования, в которых будут обучаться 239 155 детей. Об этом сообщила «министр образования и науки ДНР» Лариса Полякова.
По ее информации, количество дошкольников составляет 54 949 детей.
Всего школьников – 142 100 человек, из них первоклассников – 15 157.
Она уверила, что всего в «ДНР» 485 школ.
Также «министр» сообщила, что первый урок в школах «ДНР» пройдет на тему «Любите то, что учите. Учите то, что любите» и будет посвящен ценности знаний.
Читайте также:
- Донецк-2017: пойти 1 сентября в школу и не обанкротиться
- Уроки гражданственности в «ДНР»: Мнения родителей
- Что ждет первоклашек в «ЛНР»
- В «ЛНР» посчитали первоклашек
- На Луганщине посчитали учеников к 1 сентября
- В Мариуполе подсчитали первоклашек-2017
- Как готовятся к 1 сентября в Донецке и Луганске (Фото)
- Взрывотехники обследуют школы Донетчины к 1 сентября (Фото)
- Школьная форма в «ДНР». Обязательно или добровольно
Комментарии