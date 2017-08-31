Стала известна тема первого урока в школах «ДНР» . Новости

В «Донецкой народной республике» в 2017-2018 учебном году будут работать 1 210 образовательных учреждений различных уровней образования, в которых будут обучаться 239 155 детей. Об этом сообщила «министр образования и науки ДНР» Лариса Полякова.

По ее информации, количество дошкольников составляет 54 949 детей.

Всего школьников – 142 100 человек, из них первоклассников – 15 157.

Она уверила, что всего в «ДНР» 485 школ.

Также «министр» сообщила, что первый урок в школах «ДНР» пройдет на тему «Любите то, что учите. Учите то, что любите» и будет посвящен ценности знаний.

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