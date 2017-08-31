В зоопарке «ДНР» пополнение – родились детеныши буйвола и муфлона. Новости

В зоопарке в селе Придорожное (НКТ*, Старобешевский р-н, Донецкая обл.) родились детеныши буйвола и муфлона. Об этом рассказал директор учреждения Геннадий Кряжев, передают сегодня, 31 августа, интернет-ресурсы НКТ.
«В нашем зоопарке пополнение. На свет появились замечательные малыши – детеныши буйвола, барана и муфлона. Всего теперь у нас 29 данных видов животных. Сейчас они находятся со стадом в открытом вольере и питаются пока только молоком матери. Как только похолодает, мы их переведем в закрытый вольер», – рассказал Кряжев.
Кроме этого, в скором времени в зоопарке должны появиться на свет детеныши пони, еще 3 буйвола и несколько ослов. Содержание животных, по словам директора, достаточно затратное, но в этом учреждению помогают неравнодушные посетители – многие привозят продукты.
Для справки: Европейский муфлон – дикий баран, обитающий на высоких горах Корсики и Сардинии, единственный дикий баран Европы.
Напомним, ранее зоопарк приобрел полуторамесячного львенка по кличке Леонардо.
Как сообщалось ранее, зоопарк в Придорожном был создан более 20 лет назад. Сейчас в нем обитают свыше 20 тысяч зверей, птиц, пресмыкающихся, насекомых и рыб. Зоопарк занимает территорию около 2 га и является вторым по площади в «ДНР» после Докучаевского.
*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория
Читайте также:
- В «ДНР» купили льва. Ищут ему подругу
- В «ДНР» есть зоопарк, о котором мало кто знает (Фото)
- В Луганск завезли енотов (Фото)
- В зоопарке Мариуполя родились леопарды
- Зоопарк в Мариуполе открыл новый сезон (Фото)
- Под Лиманом возродили страусиную ферму, пострадавшую от войны (Фото)
- Лиса Алиса помогает украинским военным на передовой (Фото, Видео)
Комментарии