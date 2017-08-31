В зоопарке «ДНР» пополнение – родились детеныши буйвола и муфлона. Новости

В зоопарке в селе Придорожное (НКТ*, Старобешевский р-н, Донецкая обл.) родились детеныши буйвола и муфлона. Об этом рассказал директор учреждения Геннадий Кряжев, передают сегодня, 31 августа, интернет-ресурсы НКТ.

«В нашем зоопарке пополнение. На свет появились замечательные малыши – детеныши буйвола, барана и муфлона. Всего теперь у нас 29 данных видов животных. Сейчас они находятся со стадом в открытом вольере и питаются пока только молоком матери. Как только похолодает, мы их переведем в закрытый вольер», – рассказал Кряжев.

Кроме этого, в скором времени в зоопарке должны появиться на свет детеныши пони, еще 3 буйвола и несколько ослов. Содержание животных, по словам директора, достаточно затратное, но в этом учреждению помогают неравнодушные посетители – многие привозят продукты.

Для справки: Европейский муфлон – дикий баран, обитающий на высоких горах Корсики и Сардинии, единственный дикий баран Европы.

Напомним, ранее зоопарк приобрел полуторамесячного львенка по кличке Леонардо.

Как сообщалось ранее, зоопарк в Придорожном был создан более 20 лет назад. Сейчас в нем обитают свыше 20 тысяч зверей, птиц, пресмыкающихся, насекомых и рыб. Зоопарк занимает территорию около 2 га и является вторым по площади в «ДНР» после Докучаевского.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

Читайте также: