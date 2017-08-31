В Мариуполе задержан «призрачный гонщик» (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) более 10 владельцев автотранспорта за одно утро стали жертвами вора госномеров. Вор оставлял на лобовом стекле записку с телефоном: «верну номер» и подпись – «призрачный гонщик». При возврате требовал до 1500 гривен, однако ни один из пострадавших «услугой» не воспользовался – все обратились в полицию. Это помогло задержать вора «по горячим следам». Об этом сообщает отдел коммуникации Центрального отдела полиции Донецкой области.
Так, за одно утро в дежурную часть Центрального отдела полиции массово поступили сообщения о краже номеров автомобилей. Все водители оставляли машины во дворах своих многоэтажных домов. Утром обнаруживали отсутствие государственного номера и записку для обратной связи с вором. Мужской голос просил перевести 1000 – 1500 гривен на номер мобильного.
Правонарушитель был задержан через 4 часа после сообщений граждан.
Идею противозаконного заработка 27-летний, ранее судимый за корыстные преступления, безработный житель Мангушского района почерпнул в Интернете. Там же узнал и о «стандартном» тарифе «номерных» похитителей. На вопрос, почему он называл себя «призрачный гонщик», задержанный ответил «просто пошутил».
Снимая ночью номера с припаркованного транспорта, подозреваемый прятал их недалеко от места совершения преступления, чтобы в дальнейшем не иметь прямого контакта с жертвой. К его несчастью, никто из пострадавших не согласился перечислить необходимую сумму, и все автовладельцы обратились в полицию.
Похищенное изъято и будет возвращено владельцам. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до 3 лет лишения свободы.
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