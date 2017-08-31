Не стрелять! Завтра, 1 сентября, режим тишины на Донбассе должен максимально соблюдаться. Новости

Украинская сторона призвала сделать все для того, чтобы завтра, 1 сентября, режим прекращения огня на Донбассе был максимально соблюден. Об этом сегодня, 31 августа, в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам скайп-встречи ТКГ*.

«Украинская сторона последовательно выполняет взятые на себя обязательства в рамках соглашения о режиме тишины с 25 августа 2017 года. В то же время, режим прекращения огня системно нарушается со стороны ОРДЛО, что говорит о том, что Российская Федерация и ОРДЛО не придерживаются достигнутых договоренностей. Свидетельством тому служит отсутствие соответствующих распоряжений: по информации СММ ОБСЕ, о призыве Трехсторонней контактной группы к режиму тишины по случаю нового учебного года, незаконные вооруженные формирования ОРДЛО узнали из СМИ», – пишет Олифер.

Украинская сторона призвала сделать все для того, чтобы завтра, 1 сентября, режим прекращения огня был максимально соблюден. «Нарушения режима тишины со стороны ОРДЛО должны быть расследованы СММ ОБСЕ, а виновные – выявлены и наказаны, с конкретными примерами и приданием гласности таких случаев», – добавляет пресс-секретарь.

Трехсторонняя контактная группа призвала «ДНР» и «ЛНР» обеспечить полноценный и беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Донбасса – от линии соприкосновения до украинско-российской границы.

Ранее сообщалось, что в ходе видеоконференции Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, которая прошла сегодня, 31 августа, «ДНР» предложила украинской стороне отвести из района прифронтовой Авдеевки (Донецкая обл.) украинские добровольческие батальоны.

*Сокращения: ТКГ – Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе, в нее входят представители Украины, России и ОБСЕ

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей