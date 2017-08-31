Черныш проверил, как в Мариуполе ремонтируют жилье для переселенцев (Фото). Новости

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш проинспектировал вМариуполе (Донецкая обл.) реконструкцию двух зданий. расположенных по ул. Менделеева, 19 и ул. Красномаякской, 19, предназначенных под социальное жилье для переселенцев. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает пресс-служба городского совета.

Он высоко оценил работу городской власти с людьми, которые из-за конфликта были вынуждены покинуть свои дома и переехать в Мариуполь. Вадим Черныш отметил, что залог успеха в работе с внутреннее перемещенными лицами складывается из четырех компонентов - желания местной власти реализовывать проекты, понимание среди населения, профессиональные подходы и поддержка центрального правительства. «По данным проектам государство приложило максимум усилий, чтобы их реализация стала возможной», – отметил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Как рассказал первый заместитель городского головы Александр Голтвенко, данные объекты финансируются из государственного и городского бюджета по принципу 50 на 50. Сумма общих инвестиции составляет порядка 30 млн грн. Реализация проектов даст возможность обеспечить жильем около 150 человек. «Это жилье предусмотрено под высококвалифицированных переселенцев, которые переехали работать и жить в Мариуполь», – подчеркнул Александр Голтвенко.

Вадим Черныш выразил надежду, что все работы будут выполнены в срок.



