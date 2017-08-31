Прифронтовая Максимильяновка: Если судьба, то судьба умереть здесь (Видео). Новости

11-летняя Валерия Товстик из Запорожья потеряла обоих родителей. Девочку взяли под опеку бабушка и дедушка. Но на этом испытания не закончились. Рискуют ежедневно, потому что живут в прифронтовом селе Максимильяновка (Марьинский р-н, Донецкая обл.).
Вместе с дедушкой Лера готовится к школе. На будущее у нее большие планы. «Уже настроена на то, чтобы стараться выйти отличницей», – делится она.
Отличные отметки – шанс, когда вырастет, устроиться на хорошую работу. Чтобы близкие ей люди ни в чем не нуждались. Об этом мечтает девочка. «Если б не они, я бы сейчас сама не знаю где была б», – говорит девочка.
Когда она вспоминает о родителях, не может сдержать слез. Ее отец считается без вести пропавшим. Мать погибла в конце прошлого года. «На работу пришла в ночную смену в 7 вечера. Заступила как положено. А в пол 7 утра нашли задавленную на железнодорожных путях», – рассказал дедушка Александр Товстик.
У бабушки Валентины Петровны слоновая болезнь. Вес левой ноги почти 50 кг. Необратимые изменения начались 8 лет назад. «Нервы у меня. Приступ сердечный, инсульт. После инсульта не знаю, что случилось», – сказала Валентина Товстик.
Подкосили здоровье и боевые действия. «Стреляли. Здесь у нас летело. Вот здесь и сидела, если судьба, то судьба умереть здесь, но пока что не судьба», – делится Валентина.
До войны Александр Товстик работал на шахте «Трудовская». Сейчас это неподконтрольная территория. Пенсии едва хватает на самое необходимое. Семья получает помощь Рината Ахметова.
В Максимильяновку волонтеры Гуманитарного штаба регулярно привозят взрослые и детские наборы выживания. «Сегодня нас здесь ждали инвалиды 1,2 группы, матери и отцы одиночки, сироты. Всем мы привезли около 1000 продуктовых наборов», – сообщил координатор бригады мобильной выдачи Штаба Рината Ахметова Павел Квасник.
Поддержку оказывают и переселенцам в Донецкой и Луганской областях. В сентябре мобильные бригады посетят 30 сел и поселков в прифронтовой зоне. И еще в 15-ти будут выдавать наборы выживания на стационарных пунктах. Мирные жители получат 30 тысяч продуктовых наборов.
Источник: ТК «Донбасс»
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