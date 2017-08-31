Российский сервис 2ГИС перестал обслуживать Донецк. Новости

Международный картографический интернет-сервис «2ГИС», прекратил обслуживание интернет-карт Донецка. Об этом сообщают интернат-ресурсы НКТ*, ссылаясь на официальное письмо службы поддержки компании в ответ на запрос жителя Донецка.

В службе поддержки отметили, что решение о закрытии проекта было принято руководством компании, совместно с франчайзи-партнером.

Закрытие проекта, по словам представителей компании, объясняется коммерческими причинами — сервис зарабатывает на размещении рекламы, но активность рекламного рынка в Донецке оказалась меньше, чем раньше прогнозировали специалисты компании. «Проект не удалось вывести на коммерческие показатели, которые позволяют продолжать его обновление и развитие», – сообщили в службе поддержки.

Как ранее сообщалось, картографический сервис 2ГИС (работающий в Украине и на украинском домене *.ua) оказался в центре скандала, когда его карты фактически «признали» «ДНР». Так, все административные здания, в которых располагаются «ведомства», учреждения, организации, предприятия «ДНР», были отмечены согласно их наименованиям в «республике». Сохранялась и орфография написания – без кавычек, заглавными буквами. Среди них были и «министерство государственной безопасности ДНР», и «Фонд Государственного имущества ДНР», и «Дом Правительства Донецкой народной республики», и пр.

Также все переименованные в рамках декоммунизации города Донецкой области на картах 2ГИС имели старые названия: Красноармейск, Артемовск, Дзержинск, Димитров и пр.

После скандала наименования исправили. В компании отметили, что появление на картах 2ГИС не утвержденных официальными властями названий объектов – это ошибка специалистов местного офиса.

Компания «2ГИС» определяет себя как «международная картографическая компания, выпускающая одноименные электронные справочники с картами городов с 1999 года». Главный офис «2ГИС» находится в Новосибирске (РФ). Входит в десятку крупнейших интернет-компаний России по версии Forbes.

«Компания имеет справочники для многих городов России, а также нескольких городов за рубежом — в Казахстане, Италии, Чехии, Чили, ОАЭ, Киргизии, на Кипре и Украине», – указано в Википедии.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория