Картины из неподконтрольного Донецка, который – Украина (Фото). Новости

Анна Вахрамеева родилась и жила в Донецке, училась на историческом факультете Донецкого национального университета, и почти два года прожила в уже неподконтрольном украинской власти городе, сообщает « Радио Свобода ».

«Когда началась война, потребность выразить то, что происходит внутри меня и вокруг, стала острее. И я начала рисовать картины, посвященные войне и Донецке в оккупации», – рассказывает художница.

Когда летом 2016-го пришлось оставлять родной город, Анна увезла с собой через блокпосты и свои картины, зашив их в дно сумки. «Работы выполнены на листах А4, только одну я писала на холсте – так их было легче вывозить, чем большие полотна» , – говорит художница.

«В своих картинах я хочу показать, что такое война и что такое оккупация, как живет в ней человек с «другими» взглядами, который любит Украину, и, главное, что я хочу напомнить о всех своих работах: Донецк – это Украина!» – говорит Анна Вахрамеева.