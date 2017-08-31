Фонд Ахметова подарил ноутбуки детям большой семьи Зарецких. Главная

Накануне Дня знаний сотрудники Фонда Рината Ахметова совершили визит в детский дом семейного типа в Запорожье, где проживает большая и дружная семья Зарецких. Детям подарили ноутбуки, необходимые для учебы.

Этой неординарной семье Фонд помогает уже не первый год, поддерживая с Зарецкими теплые и дружеские отношения. Помощь осуществляется в рамках программы «Сиротству – нет!», которая реализуется уже 9 лет, давая возможность тысячам детей обрести семью и любовь близких.

Еще до начала боевых действий Фонд Рината Ахметова приобрел семье Зарецких дом, который находился в непосредственной близости от печально известного Донецкого аэропорта. По понятным причинам семью пришлось срочно эвакуировать. Сначала Зарецких разместили на острове Хортица, где они провели лето 2014 года, а вскоре семья решила остаться в Запорожье. В это непростое время Фонд оказывал всю необходимую поддержку. Власти города выделили Зарецким часть здания бывшего детского сада, где они сейчас и проживают.

Алексей и Валерия Зарецкие воспитывают 10-х детей, 8 из которых – приемные. Они любят своих ребят и делают для них все возможное.

«Важно, чтобы дети жили не в интернате, а в семье. Сначала у нас была небольшая семья, но со временем мы разрослись до детского дома семейного типа. В нашей семье воспитывается 10 детей. Самой младшей дочке 8 лет. Буквально за месяц до начала боевых действий мы взяли двух сестер. У них непростая судьба – их мама умерла», – рассказывает глава семейства Алексей Зарецкий.

Повидавшие ужас войны дети начинают привыкать к мирной жизни, понемногу забывают страшные картины прошлого и готовятся к началу нового учебного года, дополнительно изучая иностранные языки.

«У нас уже двое студентов и старшеклассник. Постоянно нужен компьютер для выполнения различных учебных заданий, написания рефератов. Спасибо Фонду Рината Ахметова за ноутбуки, нам теперь будет намного легче обучаться», – говорит 17-летняя Елена, воспитанница Зарецких.

«Программе "Сиротству – нет!" Фонда Рината Ахметова в этом году исполнилось 9 лет. На протяжении этого времени мы делали все возможное, чтобы как можно больше детей обрели семью и любовь близких. Фонд Рината Ахметова помог найти родителей 8 755 детям», – отметил Александр Вишняков, директор Фонда Рината Ахметова.