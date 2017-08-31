Власти Краматорска саботируют ремонт системы водоснабжения за деньги Всемирного банка, – Геращенко. Новости

Городской совет Краматорска (Донецкая обл.) препятствует подписанию меморандума о ремонте системы водоснабжения города словенской компанией за средства Всемирного банка, мэр города самоустранился от решения данной проблемы. Об этом сегодня, 31 августа, заявляет первый вице-спикер Верховной Рады Украины, уполномоченный президента по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко, пишет «Интерфакс – Украина».

«Эта позорная история длится уже 3 месяца, поэтому пришло время придать ее огласке. Еще в начале года Всемирный банк провел тендер на реализацию инфраструктурного проекта по ремонту системы водоснабжения в Краматорске», – ообщила Геращенко.

Она уточнила, что тендер выиграла словенская компания Esotech, у которой есть соответствующий опыт, стоимость проекта составляет почти $3,5 млн. «Несколько месяцев словенская компания не может приступить к реализации проекта, потому что, видите ли, горсовет решил вмешаться в этот вопрос и категорически отказывается подписывать соответствующий меморандум, а мэр занял позицию "моя хата с краю, если горсовет отказывается, что я могу сделать"», – рассказала политик.

По ее словам, местные депутаты объясняют такую позицию тем, что может возникнуть финансовая нагрузка на местный бюджет в случае изменения курса гривны и в связи с курсовой разницей.

Геращенко также проинформировала, что вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко обратился к Краматорскому горсовету с официальным письмом о том, что подобных рисков перед местным бюджетом не существует, и если возникнут риски, то это будет вопрос госбюджета. «В этот понедельник Краматорская местная власть пригласила в город посла Словении в Украине госпожу Наташу Прах с мотивацией, что, наконец, подпишут меморандум. А потом – мэр спрятался, а горсовет заявил, что категорически не подпишет никаких соглашений, пока Минфин кровью не распишется, что гривна не упадет», – сообщила первый вице-спикер.

При этом она подчеркнула, что такое поведение местных властей дискредитирует саму идею децентрализации и блокирует приход инвесторов в Украину. «Наши иностранные партнеры шокированы. Они знают о проблемах с водоснабжением и инфраструктурой в регионе, и у них складывается впечатление, что иногда европейцы больше пекутся о проблемах Донбасса, чем региональная донецкая власть», – считает Ирина Геращенко.

Она отметила, что бывшие члены «Партии регионов», которые на Донбассе руководят на местах, препятствуют восстановлению региона. Геращенко также допустила, что за изложенной ею историей с Краматорским горсоветом стоит один из бывших народных депутатов от этой политической силы. «Не исключаю, что этими товарищами руководят какие-то коррупционные мотивы, потому что тендер выиграла словенская компания, а не местная, прирученная и приученная к откатам», – добавила первый вице-спикер.

Позднее она также пообещала, что напишет депутатский запрос по поводу того, скольки денег из бюджета Краматорска за последние несколько лет пошло на ремонт труб.