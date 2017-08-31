Почему война на Донбассе может продлиться еще два года. Новости

Вооруженный конфликт на Донбассе может закончиться через 2 года. Об этом заявил бывший исполняющий обязанности начальника Главного управления разведки СБУ генерал-майор Петр Копка рассказал, почему война на Донбассе может закончитьсч через 2 года, пишет «Гордон».

В частности, он отметил, что на прямой вопрос, когда закончится война на Донбассе, он ответил бы: не знаю. Но для того, чтобы объяснить свою позицию, он вдался в некоторые размышления. «Давайте попробуем определить политический горизонт, который мы видим в данном конфликте. Во-первых, в этом регионе уже задействовано очень много интересов не только внутренних украинских, но, к сожалению, и внешних. Во-вторых, особенно они появились после того, как против России были введены санкции. И в-третьих, предлагаю посмотреть на политический календарь, который нас ожидает: в конце сентября этого года пройдут выборы в Германии, а значит, где-то до середины осени будет создаваться коалиция, а потом – вырабатываться какая-то внешнеполитическая доктрина. Март следующего года – президентские выборы в России. При всей кажущейся простоте я не думаю, что они пройдут легко…» – сказал генерал-майор.

При этом он продолжил российскую тему. «Понимаете, для обывателя Путин – президент навеки, но его окружение все больше и больше задается вопросом: а что будет дальше, если он пойдет еще и на следующий срок?.. Кроме того, вряд ли ныне действующий президент сможет сломать уже устоявшуюся антиукраинскую традицию, которая существует в российском социуме. А если так, значит, мы ожидаем, что до марта во всяком случае ситуация не изменится. А потом – 2019 год – выборы у нас. И вот тут уже Россия не сможет безучастно смотреть на происходящее и просто так подарить одному из кандидатов возможность еще раз стать или снова быть избранным…», – отметил Копка.

По его мнению, в РФ захотят, чтобы президентом выбрали лояльного к России человека, и такие люди есть. «Дело в том, что людей, которые, скажем так, лояльны или готовы поработать, к сожалению, на наш век еще хватит. Может, я ошибаюсь, но не думаю, что в ближайшей перспективе мы сможем увидеть изменение ситуации», - говорит Копка.

Поэтому он считает, что конфликт на Донбассе продлится еще не менее двух лет, если не случится каких-то… «некоторых катаклизмов, которые переломят парадигму развития России и изменят к ней отношение».

По его словам, здесь показателен пример США. «То есть вместо того, чтобы передавать управление государством от одного политика к другому, к власти пришел совершенно другой человек, который никакого отношения к политике не имеет. У него своеобразное видение процессов. "Высушивание вашингтонского болота" у него, кстати, продолжает действовать. И когда в Европе начали удивляться его поведению, а он ведет себя именно так, как обещал в предвыборной борьбе. И вот тут могут быть разные ситуации, особенно что касается Сирии и КНДР с ее ядерной и ракетной программой. Трамп пытается решать эти проблемы так, как получилось в Сирии: есть химическое оружие? Использовали "Томагавки". Он посчитал, что это нужно. Ребята, вообще-то, к этому необходимо подходить каким-то другим образом, правда? Вот что я имею в виду», – сказал эксперт.

Он также считает, что Крым и Донбасс – предмет торга для России. «Она сначала думала, что санкции – это так. У них есть "Искандеры", посмеялись, но это не так… Они, что называется, просто делают хорошую мину при плохой игре. Они их почувствовали, особенно то окружение Путина, о котором я говорил раньше. Даже турбины Siemens, которые якобы оказались в Крыму, – это просто воровство. То есть вместо того, чтобы нормально их купить, поставить и работать, они их проводят через чисто чекистские операции… Поэтому я думаю, что они ощущают санкции и понимают, что для того, чтобы их снять, нужен предмет для торга. В первую очередь – это Донбасс, а во вторую – Крым. Но Крым – отдельная статья… самая козырная карта в рукаве. А вот попытаться сыграть таким образом, что "отстаньте от нас, но Крым остается нам, а Донбасс мы вам возвращаем", – это вполне возможная формула», - сказал Копка.

Генерал-майор также ответил на вопрос, нужен ли Донбасс с такими местными жителями, которые в большинстве своем не любят все украинское. «Дело в том, что не стоит забывать, как формировался Донбасс, как создавалась эта питательная среда для "Новороссии" и тому подобное. Потом, нужно помнить, что после того, как шахтеры постучали касками возле Администрации Президента, центральная власть практически полностью отдала на откуп… а что это такое, вы понимаете. Да, гонор… Даже Министерство угольной промышленности СССР находилось, собственно говоря, в Донецке. Донбасс порожняк не гонит и прочее. Но дело в том, что эти люди тоже меняются, и куда бы мы ни шли – они наши, и ими нужно заниматься. Народ, общество – пусть не как дети, но требуют к себе внимания», - считает Петр Копка.