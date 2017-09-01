Зачем в «ДНР» переписывают IMEI жителей. Новости

В «ДНР» на контрольных пунктах пропуска на «границе» с Россией и Украиной у жителей продолжают переписывать IMEI аппаратов их телефонов. Об этом они сообщают в социальных сетях.

«Это происходит и на границе с Россией, и с Украиной. Но это не всегда, наверное, от смены зависит. Было так, что и не проверяли», – отмечает Юлия.

«Особенно с Россией. Но я слышал, что проверяют даже когда в Седово едешь. Так самое интересное, что не на границе РФ проверяют его, а на нашей бомжатской там даже рентгена нет. Как в деревне – паспорта отдал и бумажку с IMEI и через полчаса вернули. На РФ уже и собаки, и личный досмотр, и рентген. И им IMEI не нужен», – пишет Роман, столкнувшийся с данной ситуацией.

Александр в свою очередь поясняет, что по IMEI «силовики ДНР» будут отслеживать жителей. «Вносят в базу вместе с твоим ФИО и данными, дальше – если случается какой-то теракт или прочее резонансное событие, отрабатывается круг телефонов, которые были в соте поблизости в это время (даже если меняется карта симки) и так далее. Короче, теперь вас проще отследить. Если что – срочно меняй телефон и симку», – поясняет дончанин.

Он также дополнил, что в «ДНР» создается своя внутренняя база контроля, как это сделано в России при продаже sim-карт по паспорту. «Да и тут "Феникс" по паспорту. Вы же живете тут, тут и создают базу. Вот с паспорта списали информацию о прописке и т.д, и рядом IMEI написали… В случае чего легче найти или прослушать», – уточнил Александр.

Жители возмущены усилением режима:

Мелания: «Тотальный контроль… Скоро в туалет ходить с пропуском придется»;

Галина: «Меня тоже эта процедура напрягает. А завтра кто-нибудь скажет, что я украла у него телефон и IMEI назовет».

При этом дончане предлагают свои способы ухода от контроля. «Перепишите IMEI со старого телефона, скорее всего, у каждого дома такой валяется и не один, и все дела. Можете даже взять его с собой и предъявить, если что. А свой выключите на границе и спрячьте», – отметила Наталья.

Напомним, первым об этой ситуации при въезде из России в «ДНР» сообщил экс-лидер «Донецкой народной республики», глава «центральной избирательной комиссии ДНР» Роман Лягин.

«На "границе" ДНР, кроме паспортного контроля, в обязательном порядке проверяют IMEI мобильного телефона, который необходимо вписать в утвержденный бланк (с инструкцией) и сдать с паспортом! Заявляющих об отсутствии телефона, обыскивают», – отмечал Лягин.

Также ранее сообщалось, что на въезд в курортное Седово установили блокпост, на котором нужно пройти целую процедуру: на контрольном пункте запишут ваши паспортные данные, номер телефона и IMEI телефонного аппарата. В связи с медленным обслуживаем перед блокпостом скапливаются большие очереди.