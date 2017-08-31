«Местный материал»: В «ЛНР» напечатали учебники по украинскому языку. Новости

В неподконтрольном Луганске школы получили 7,5 тысяч учебников украинского языка и литературы, изданных в «Луганской народной республике». Об этом сообщила «начальник управления образования» Валентина Кияшко, передает пресс-служба «администрации города» Луганска.

«Наши педагоги участвовали в написании учебников по украинскому языку, используя именно наш местный луганский материал. Мы уже 7,5 тысяч учебников украинского языка, изготовленных в ЛНР, получили, в школы они розданы. Это учебники украинского языка и литературы с 1 по 7 класс», – пояснила она.

Кияшко отметила, что в ближайшее время ожидается поступление еще одной партии учебных пособий.

«Начальник» заявила, что сейчас особое внимание уделяется «патриотическому» воспитанию детей. Так, единой темой первого урока во всех школах «ЛНР» станет 75-ая годовщина со дня создания молодежной подпольной организации «Молодая гвардия».

Напомним, первый урок в школах «ДНР» пройдет на тему «Любите то, что учите. Учите то, что любите» и будет посвящен ценности знаний.

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» разработали учебники по украинскому языку и литературе для 5 классов, а также литературному чтению для 3 и 4 классов.

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