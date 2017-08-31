Нотариус из Донецка, переехавшая в Краматорск, подозревается в связях с «ДНР». Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) частный нотариус подозревается в организации схему по перерегистрации имущества, которое отчуждается или приобретается членами незаконных вооруженных формирований «ДНР». Соответствующая информация размещена на официальном сайте судебных решений («дело» № №42017050000000528).

На дому у нотариуса и по месту ее работы проведены обыски, часть имущества арестована. В автомобиле, которым пользуется одно из участвовавших в схеме лиц, было обнаружено 300 тыс. грн. Нотариальная контора была расположена в доме № 17 по улице Катеринича.

Сообщается, что нотариус, игнорируя запрет на проведение нотариальных действий на неподконтрольной территории, заручилась содействием правоохранителей, пограничников и таможенников, для совершения противозаконных действий. «По факту, нотариус, действуя на территории Донецкой области, несмотря на запрет на совершение нотариальных действий на оккупированной территории Донецкой области, привлекая к своей незаконной деятельности других лиц, действуя под противоправным содействии работников правоохранительных органов, пограничной и таможенной службы, создала и совершает на территории находящейся под оккупацией террористической организации «ДНР», незаконное систематическое совершение нотариальных действий с имуществом, в частности отчуждается и / или приобретается членами НВФ* указаной террористической организации», – говорится в сообщении.

По данным областной прокуратуры, нотариус переехала из Донецка в Краматорск в 2015 году. Находясь в Краматорске, она поддерживала связи со злоумышленниками из «ДНР». Ежемесячно она забирала у своих помощников из Донецка документы о нотариальных действиях и лично перевозила их в свой офис в Краматорске.

*Сокращения: НВФ – незаконные вооруженные формирования